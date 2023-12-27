Президент Кубы: Геноцид, устроенный Израилем в секторе Газа, является унижением всего человечества

С началом последнего обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и жестоких действий Израиля в Газе ряд лидеров латиноамериканских стран выступили с резкой критикой Тель-Авива, которая порой казалась сильнее, чем это делают арабские лидеры.