Президент Кубы: Геноцид, устроенный Израилем в секторе Газа, является унижением всего человечества

С началом последнего обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и жестоких действий Израиля в Газе ряд лидеров латиноамериканских стран выступили с резкой критикой Тель-Авива, которая порой казалась сильнее, чем это делают арабские лидеры.
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