Благоустройство сквера Ленина завершили в Подольске. Территория площадки достигает 2,6 гектара. В Министерстве благоустройства региона отметили, что в сквере оборудовали новые пешеходные дорожки, установили современные фонари и систему видеонаблюдения.
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