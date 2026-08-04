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Благоустройство сквера Ленина завершили в Подольске

Благоустройство сквера Ленина завершили в Подольске

Благоустройство сквера Ленина завершили в Подольске. Территория площадки достигает 2,6 гектара. В Министерстве благоустройства региона отметили, что в сквере оборудовали новые пешеходные дорожки, установили современные фонари и систему видеонаблюдения.

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