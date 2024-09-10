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Царьград

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Самолеты из Пулково не смогли вылететь из-за массированной атаки БПЛА на Подмосковье

Самолеты из Пулково не смогли вылететь из-за массированной атаки БПЛА на Подмосковье

По данным СМИ, задержаны оказались четыре самолета.Из Пулково четыре самолета не смогли вылететь в Москву утром вторника, 10 сентября, в связи с ситуацией в Подмосковье.

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