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«Чикаго», скорее всего, расстанется с Айо Досунму; защитник интересен «Торонто»

Атакующий защитник «Чикаго» Айо Досунму, вероятно, в это межсезонье сменит команду. Как стало известно обозревателям «Буллс» из 670 The Score, вероятность, что Досунму покинет Иллинойс «увеличивается с каждым днем».

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