Запрещённый сыр с плесенью нашли в магазинах Нового Уренгоя

Прокуратура и санитарные врачи нашли в Новом Уренгое европейский сыр. Продукты уничтожили. «В двух торговых павильонах осуществлялась реализация продовольственных товаров, запрещённых к ввозу в Россию, а именно: сыров «Brie»; «Camembert» и «Oltermanni», страной происхождения которых являлись Германия и Финляндия.