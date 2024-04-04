Запрещённый сыр с плесенью нашли в магазинах Нового Уренгоя

Прокуратура и санитарные врачи нашли в Новом Уренгое европейский сыр. Продукты уничтожили. «В двух торговых павильонах осуществлялась реализация продовольственных товаров, запрещённых к ввозу в Россию, а именно: сыров «Brie»; «Camembert» и «Oltermanni», страной происхождения которых являлись Германия и Финляндия.
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