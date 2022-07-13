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Афиша московских театров

Афиша московских театров

«Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» Мастерская Петра Фоменко Режиссер Дмитрий Крымов В спектакле заняты: Евгений Цыганов, Тагир Рахимов, Роза Шмуклер, Игорь Войнаровский, Амбарцум Кабанян и другие Вера Строкова и Евгений Цыганов Режиссер Дмитрий Крымов и актер Евгений Цыганов удостоены за этот спектакль премии «Золотая маска» Сергей Петров На этот спектакль, вышедший в 2021 году, до сих пор трудно достать билет — возможно, летом вам наконец-то повезет приобрести его в кассе театра, а не у перекупщиков.

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