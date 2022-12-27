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Президент Чехии Земан объяснил прежнюю позицию о хороших отношениях с Россией

Президент Чехии Земан объяснил прежнюю позицию о хороших отношениях с Россией

Президент Чехии Милош Земан в рамках своего рождественского обращения к гражданам республики связал свою прежнюю позицию по хорошим отношениям с Российской Федерацией с возможностью сохранения поставок с ее стороны дешевого энергетического сырья.

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