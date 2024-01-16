Премьер Швеции Кристерссон признал, что стране не угрожает война

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на данный момент война не стоит на пороге страны, комментируя слова министра гражданской обороны Карла-Оскара Булина и других высокопоставленных лиц о возможном конфликте и необходимости быть готовым к боевым действиям.
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