Премьер Швеции Кристерссон признал, что стране не угрожает война

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на данный момент война не стоит на пороге страны, комментируя слова министра гражданской обороны Карла-Оскара Булина и других высокопоставленных лиц о возможном конфликте и необходимости быть готовым к боевым действиям.