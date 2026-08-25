Вадим Кузнецов Пашинян, безусловно, будет этому очень рад. И Макрон тоже будет рад, и в Лондоне кто-нибудь, и кто там еще ему платит. Порадуется и Алиев, и те армяне, которые раз за разом голосовали за Пашиняна. Мнение всех остальных армянских граждан неинтересно. Занятно: будет ли Россия и дальше помогать своим армянским друзьям?

Леонид Руси К тому идёт, что не будет армянского и украинского языков... потому что они бключили механизм самоликвидации. Интересно, что Армяне - Рыбы... белый король... А хохлы - Девы... чёрный король... А короли никогда не работали... Их все должны обслуживать...