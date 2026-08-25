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Пашинян: Буду только рад, если ОДКБ исключит Армению из своего состава

Пашинян: Буду только рад, если ОДКБ исключит Армению из своего состава

Пашинян: Буду только рад, если ОДКБ исключит Армению из своего состава Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет очень доволен, если в Организации Договора о коллективной безопасности примут решение исключить республику из этого блока.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Пашинян, безусловно, будет этому очень рад. И Макрон тоже будет рад, и в Лондоне кто-нибудь, и кто там еще ему платит. Порадуется и Алиев, и те армяне, которые раз за разом голосовали за Пашиняна. Мнение всех остальных армянских граждан неинтересно. Занятно: будет ли Россия и дальше помогать своим армянским друзьям?
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4 н.
Леонид Руси
К тому идёт, что не будет армянского и украинского языков... потому что они бключили механизм самоликвидации. Интересно, что Армяне - Рыбы... белый король... А хохлы - Девы... чёрный король... А короли никогда не работали... Их все должны обслуживать...
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4 н.
Владимир Елкин
США просто выкрали бы этого идиота, если б Армения входила в зону их интереса, и посадила за решётку дет на ...дцать! (Как Мадуро). А Россия....беззубая!...и &quot;дружбонародная&quot;! Всю мразь приветствует!
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4 н.