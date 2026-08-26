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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Решение Лью пропустить сезон не связано с допуском россиян. Она уже показывала, что может вернуться»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что решение олимпийской чемпионки Алисы Лью пропустить сезон не связано с допуском российских спортсменов.

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