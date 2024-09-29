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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эй Джей Гриффин: «Бросил баскетбол, чтобы следовать за Иисусом»

Эй Джей Гриффин: «Бросил баскетбол, чтобы следовать за Иисусом»

«Я бросил баскетбол, чтобы следовать за Иисусом, и я понимаю, что в глазах многих людей это выглядит как потеря.

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