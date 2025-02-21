Самый огромный в мире бункер-перегрузчик а 300 тонн зерна…

Австралийская компания GrainKing более 40 лет выпускает широкую линейку бункеров-перегрузчиков, самым старшим представителем которой является флагманская модель Nyrex Maximus 300T – самый большой в мире хоппер с общей длиной 22,5 м, шириной 5,5 м и бункером объемом 375 000 л.