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Энциклопедия Техники

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Самый огромный в мире бункер-перегрузчик а 300 тонн зерна…

Самый огромный в мире бункер-перегрузчик а 300 тонн зерна…

Австралийская компания GrainKing более 40 лет выпускает широкую линейку бункеров-перегрузчиков, самым старшим представителем которой является флагманская модель Nyrex Maximus 300T – самый большой в мире хоппер с общей длиной 22,5 м, шириной 5,5 м и бункером объемом 375 000 л.

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