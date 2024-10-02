Перец, фаршированный рисом с овощами

Ингредиенты: Перец болгарский – 4 шт рис 150 гр морковь 1 шт лук репчатый 1шт цукини 1/2 шт кукуруза консервированная 100 гр чеснок 2 зубчика свежая петрушка 2 веточки куркума 1/3 чайной ложки растительное масло дробленый душистый перец соль Для соуса: Томат-паста 50 гр вода 350 мл мука 50 гр растительное масло соль сахарный песок […].
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