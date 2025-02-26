Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +3°, малооблачно• Севастополь: +4°, малооблачно• Ялта: +4°, пасмурно• Алушта: +3°, пасмурно• Евпатория: +4°, малооблачно• Саки: +3°, облачно• Бахчисарай: +4°, облачно• Джанкой: +1°, малооблачно• Судак: +1°, пасмурно• Феодосия: +1°.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии