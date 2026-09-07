Под Грязями на трассе перевернулся Volvo

34-летний водитель «Вольво» не справился с управлением, автомобиль перевернулся в кювет.В Липецкой области днём 6 сентября произошло ДТП в районе Грязей.
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