Фанаты «Гамбурга» на поле – теперь не зря! Вернулись в Бундеслигу после 7 лет страданий

Все время где-то рядом. «Гамбург» в Бундеслиге – наконец-то! Обыграли предпоследнюю команду второй лиги «Ульм»: докинули интриги, когда пропустили первыми, но закинули шесть в ответ, так что поставили точку в долгой борьбе яркими 6:1! Возвращение легенды.