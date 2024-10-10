«Это выпендреж»: какие бонусы Юрий Стоянов требует на съемках

Юрий Стоянов рассказал, как отдыхает после съемок и какому увлечению предан с особой страстью. Почему и где 67-летний актер прячется от членов семьи? Что за особые условия ставит народный артист РФ продюсерам? И кто из знаменитых режиссеров не взял его в свой фильм? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».