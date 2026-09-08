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"Я воспользуюсь аномалией в матрице". Экс-избранница Илона Маска считает, что он повлиял на президентские выборы в США

"Я воспользуюсь аномалией в матрице". Экс-избранница Илона Маска считает, что он повлиял на президентские выборы в США

Экс-избранница богатейшего человека планеты 55-летнего Илона Маска, Эшли Сент —Клер, рассказала, что миллиардер мог повлиять на последние президентские выборы в США.

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