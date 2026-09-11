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Скандинавские инжиниринговые компании Multiconsult и Rejlers объявляют о слиянии с капитализацией 8 миллиардов крон

Скандинавские инжиниринговые компании Multiconsult и Rejlers объявляют о слиянии с капитализацией 8 миллиардов крон

Норвежская Multiconsult ASA и шведская Rejlers AB объявили о подписании юридического соглашения о трансграничном слиянии равных партнеров.

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