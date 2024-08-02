Саудовская Аравия показала рендеры стадиона в городе-небоскребе «Зеркальная линия»

Рендер футбольного стадион, который расположится на вершине горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM Рендеры стадиона на 46 тысяч мест показали в рамках официальной заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.
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