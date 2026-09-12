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Школа жизни: 6 советских актёров и актрис, сыгравших незабываемых учителей

В советском кино учитель никогда не был просто человеком с классным журналом у доски. Экранные преподаватели делили с учениками последний хлеб, распутывали семейные драмы, сталкивались с первым подростковым бунтом и искали честные ответы на недетские вопросы.

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