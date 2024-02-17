Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Федор Родников
    Вот тут евреям йух в зубы.Вы понимаете почему вся эта бражка подняла вой как в России так и по всему миру,не говорю у...Кто будет кормить...
  • Мария
    Дураков в Израиле их кормить на халяву, нет. Скорее, Израиль сам поселится на их месте.Кто будет кормить...
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    Европа сама без штанов останется. Вот-вот. Её благополучие держалось на наших дешёвых ресурсах и грабеже колоний. Сей...Кто будет кормить...

"Пускай теперь на паперть идут": Володин в Госдуме озвучил жестокое решение по иноагентам и это не конфискация

"Пускай теперь на паперть идут": Володин в Госдуме озвучил жестокое решение по иноагентам и это не конфискация

Интересная жизнь с Vera Star 12 февраля в Государственную думу был представлен законопроект, который предусматривает возможность объявления зарубежных организаций любого типа нежелательными и, соответственно, запрещенными в РФ.

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