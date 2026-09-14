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ПСБ запустил новый сервис для принятия инвестиционных решений «Топ инвесторов»

C помощью сервиса «Топ инвесторов» можно отслеживать лучшие «модельные портфели» частных инвесторов. Ориентируясь на показатели их доходности, клиенты ПСБ с 14 сентября 2026 года смогут выбирать для себя наиболее эффективные инструменты фондового рынка, формировать аналогичный портфель на своем счете и ребалансировать его.

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