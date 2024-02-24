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Военное обозрение

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Израиль – пик конфликта в секторе Газа. Давление ЕС, США и нормализация отношений Египта и Турции

Израиль – пик конфликта в секторе Газа. Давление ЕС, США и нормализация отношений Египта и Турции

Давление, которое оказывается на Израиль с самых разных сторон, по всей видимости, начинает приносить результаты.

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