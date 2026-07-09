СУМСКАЯ И ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТИ Штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Север» в ходе ожесточённых боёв выбили националистов 5-й бригады нацгвардии Украины из села Петро-Ивановка (северо-западная часть Купянского района) на Харьковском направлении и освободили населённый пункт.
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