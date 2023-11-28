В Брянске завершают строительство хирургического корпуса детской облбольницы

На этой неделе поступит мебель для больничных палат, завершаются работы по фасаду здания. В больнице за год около 15 тысяч детей проходят стационарное лечение, около половины - в хирургических отделениях.
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