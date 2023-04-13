Проект о возврате мобилизованным денег за туры поддержали к I чтению

Мобилизованным россиянам предложили возвращать средства за туристические путевки и билеты. Соответствующий законопроект на заседании Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры рекомендовали принять в первом чтении 13 апреля.
Мобилизованным россиянам предложили возвращать средства за туристические путевки и билеты. Соответствующий законопроект на заседании Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры рекомендовали принять в первом чтении 13 апреля.
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