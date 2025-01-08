НАСА может прибегнуть к услугам частных компаний для доставки грунта с Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассматривает возможность сотрудничества с частными компаниями, такими как SpaceX и Blue Origin, в рамках проекта по доставке образцов грунта с Марса.
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