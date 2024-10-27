Российская газета В Главном межрегиональном управлении Федеральной службы судебных приставов России сообщили: в одном из регионов сотрудники службы изъяли по решению суда у матери бывшего госслужащего недвижимость.
У тещи заберут дворец. Чиновники больше не смогут переписать имущество на родных и близких
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Александр Николаевич
ТОЛЬКО не сегодня -27.10 - "День тещи"! ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА!!!
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6 час.
Игорь Василевский
В думу приходят, и очень часто, те, кто будет защищать собою уже наворованное Ну, и по случаю, что еще притырить. Неприкосновенность, аднаха...
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4 час.
Татьянка Яцук
с языка сняли, только хотела написать- а как же с мамой спикера- всю жизнь проработала учительницей, а в 80 лет вдруг заделалась собственницей немеряной недвижимости и крутого бизнеса, а, господин Володин?
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4 час.
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