У тещи заберут дворец. Чиновники больше не смогут переписать имущество на родных и близких

Александр Николаевич ТОЛЬКО не сегодня -27.10 - "День тещи"! ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА!!!

Игорь Василевский В думу приходят, и очень часто, те, кто будет защищать собою уже наворованное Ну, и по случаю, что еще притырить. Неприкосновенность, аднаха...