Губернатор Свердловской области поручил разместить погорельцев и оценить ущерб после пожара в регионе

Фото: департамент информполитикиПосле того, как пожар охватил Березовку в Артинском районе, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать временное размещение и оценить ущерб пострадавшим от огня людям.
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