Владимир Путин принял верительные грамоты послов ряда иностранных государств. Реакция турок

В Кремлевском дворце Путин принял послов 21 страны, вступивших в должность в России, они вручили верительные грамоты президенту России Владимир Владимирович поздравил дипломатов, пожелав им интересной работы в России.
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