Эндокринолог назвала тревожные признаки будущей инвалидности

Один из явных признаков, который должен насторожить человека, — висцеральное ожирение, характеризующееся накоплением жира в районе живота, объяснила кандидат медицинских наук эндокринолог Университетской клиники МГУ Зухра Павлова в своем Instagram.
Один из явных признаков, который должен насторожить человека, — висцеральное ожирение, характеризующееся накоплением жира в районе живота, объяснила кандидат медицинских наук эндокринолог Университетской клиники МГУ Зухра Павлова в своем Instagram.
Свежие комментарии