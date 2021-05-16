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Эндокринолог назвала тревожные признаки будущей инвалидности

Эндокринолог назвала тревожные признаки будущей инвалидности

Один из явных признаков, который должен насторожить человека, — висцеральное ожирение, характеризующееся накоплением жира в районе живота, объяснила кандидат медицинских наук эндокринолог Университетской клиники МГУ Зухра Павлова в своем Instagram.

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