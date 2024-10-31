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Комедийное приключение A Vampyre Story от ветеранов LucasArts всё-таки получит продолж...

Комедийное приключение A Vampyre Story от ветеранов LucasArts всё-таки получит продолж...

Комедийное приключение A Vampyre Story от ветеранов LucasArts всё-таки получит продолжение — анонсирована A Vampyre Story: A Bat's TaleОборвавшееся 16 лет назад на самом интересном месте комедийное приключение A Vampyre Story (2008) от ветеранов LucasArts из Autumn Moon Games всё-таки получит продолжение, несмотря на его отмену в начале 2010-х.

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