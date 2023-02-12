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«Вильярреал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Вильярреал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Барселона» сыграет в гостях с «Вильярреалом» в 21-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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