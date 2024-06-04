Atmosphere Core лидирует в сфере устойчивого туризма на Мальдивах

Мальдивская отельная сеть Atmosphere Core придерживается этики «экологической роскоши», сохраняя приверженность ESG-принципам (environmental, social, governance – экология, социальная политика и корпоративное управление) по четырем направлениям: сохранение природных ресурсов, минимизация воздействия на окружающую среду, благотворное влияние на местные сообщества и повышение эффективности внутри компании.
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