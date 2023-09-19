Бронемашины Stryker на Украине. Первые потери и предсказуемое будущее

Иностранная техника на Украине. БТР Stryker - второй слева. Фото Telegram / BMPD В этом году США передали киевскому режиму большое число бронемашин семейства Stryker и различное вспомогательное оснащение.
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