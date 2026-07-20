Сжигание SHIB подскочило на 350%, но цена пока не реагирует

Shiba Inu укрепляет дефляционную модель на фоне резкого роста сжигания токенов. За последние сутки из обращения вывели 12,47 млн SHIB — рост на 350,29% относительно предыдущего дня, а за неделю сожжено 44,23 млн монет (+32,63%).