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Авторадио

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Минобрнауки предложило ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ.

Абитуриенты российских вузов с 2027 года, согласно проекту приказа Минобрнауки, смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии.

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