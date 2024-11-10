Основные итоги недели

Самой важной новостью уходящей недели была, без сомнения, победа Трампа на выборах в США. Понятно, что мы будем гнуть свою линию независимо от того, кого бы там не выбрали, но победа Трампа позволила нам насладиться перепуганными рожами евробюрократов и Зеленского с его ближайшим окружением.