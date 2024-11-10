Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    А что говорят партизаны? Откуда были направлены « птички»? Разнести в пыль  эти дислокации.ВСУ пытались атак...
  • Valentina Garmuviene
    Ну вот что этой атакой клоун- наркоман Зе в очередной раз хотел показать -доказать ,что он идиот и террорист ? Так эт...ВСУ пытались атак...
  • Tatyana Fedotova
    Чтобы противостоять врагам внешним, вначале нужно бы пр идушить внутренних. У нас внутри России , особенно наверху пр...ВСУ пытались атак...

Основные итоги недели

Самой важной новостью уходящей недели была, без сомнения, победа Трампа на выборах в США. Понятно, что мы будем гнуть свою линию независимо от того, кого бы там не выбрали, но победа Трампа позволила нам насладиться перепуганными рожами евробюрократов и Зеленского с его ближайшим окружением.

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