Психолог Руденко дала советы по выбору подарков близким на Новый год

Медицинский психолог психиатрической больницы №1 им. Н.А. Алексеева Маргарита Руденко призвала учитывать потребности близких при выборе новогоднего подарка в официальном Telegram-канале Департамента здравоохранения города Москвы.
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