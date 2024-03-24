ИГИЛ* и УГИЛ, а куратор один!Слишком рьяно, всего через час после теракта западные СМИ начали вбрасывать по поводу участия ИГИЛ* в нападении.
Теперь б.Украину будут называть именно так
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Заказчиком является МИ6, организатором ГУР. Цель - попытка Лондона шантажировать Путина террористическими атаками (спящими ячейками, находящимися внутри России и в подбрюшье- Средней Азии и Казахстане) для того, чтобы принудить его отдать НАТО Одессу.
Ответить
12 час.
Сергей Андросов
Говна на лопате не желают, вместо Одессы?
Ответить
8 час.
ОЛЕГЫЧ
Теперь это БУГИЛ
Ответить
4 час.
Свежие комментарии