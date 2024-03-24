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Теперь б.Украину будут называть именно так

Теперь б.Украину будут называть именно так

ИГИЛ* и УГИЛ, а куратор один!Слишком рьяно, всего через час после теракта западные СМИ начали вбрасывать по поводу участия ИГИЛ* в нападении.

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Комментарии
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