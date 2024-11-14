Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Я поступила на медицинский в Москве, а тут вообще нет славянских лиц": Девушка показала обстановку в одном и московских вузов

"Я поступила на медицинский в Москве, а тут вообще нет славянских лиц": Девушка показала обстановку в одном и московских вузов

Avia.pro - СМИ Марина — будущий стоматолог, которая прошла через все трудности поступления в один из престижных московских медицинских вузов.

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Комментарии
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Александр Рожков
И все это, увы, вы сами и выбрали, дарагия таварыщчи... (вот ебнутые то!)
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1 час.
Александр Рожков
Садись - двойка...
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1 час.
Ингерман Ланская
ну, тогда Александр Македосков.
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54 мин.

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