Когда читаешь, сколько народу сейчас привлекается к ответственности за коррупцию в министерствах и ведомствах, испытываешь смешанные чувства.
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Когда читаешь, сколько народу сейчас привлекается к ответственности за коррупцию в министерствах и ведомствах, испытываешь смешанные чувства.
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