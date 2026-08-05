Аксаков: в России появился первый стандарт партнёрского финансирования

Глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России согласовал первый отраслевой стандарт партнерского финансирования: он регулирует куплю-продажу товаров на условиях рассрочки или отсрочки оплаты.
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