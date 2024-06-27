Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Галкин
    А палате, номер 6?))Эстония разыгрыва...
  • Юрий Золотарев
    Какое ШШАСТЬЕ, что этой гниды не будет в Эстонии!!США дали Урсуле ф...
  • Юрий Золотарев
    КаКа! Ты как была патологической дурой, так ею и остаёшься! НЕЛЬЗЯ принимать всерьёз дУрьи "рассуждения"! Место дурак...Эстония разыгрыва...

«Мы превращаемся в авторитарное государство» – депутат Рады

«Мы превращаемся в авторитарное государство» – депутат Рады

Украинский парламент превратился в бездумного исполнителя офиса президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью экс-спикеру запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «Послушные депутаты от монобольшинства сегодня просто боятся, потеряли интерес к работе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
ОПГ усраина а не страна....
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх