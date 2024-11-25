В России появились в продаже новые кроссоверы Honda WR-V за 2 млн рублей

На российском рынке начали продаваться новые кроссоверы Honda WR-V. Это модель второго поколения, производимая в Индонезии, и она уже доступна на крупнейших российских площадках с ценой от 1 980 000 рублей, как сообщили «Автоновости дня».
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