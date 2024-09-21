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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Локомотива» Симашев выбыл на 2-4 недели из-за травмы лица (Metaratings)

19-летний защитник, выбранный «Аризоной» под общим 6-м номером на драфте НХЛ-2023, провел 6 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в текущем сезоне.

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