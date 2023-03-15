Подготовка к пожароопасному сезону завершается в Приморье

В ряде муниципалитетов Приморского края 15 марта начинается пожароопасный сезон. Подведомственные учреждения министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона завершают подготовку к сезону и проверку готовности подразделений.
В ряде муниципалитетов Приморского края 15 марта начинается пожароопасный сезон. Подведомственные учреждения министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона завершают подготовку к сезону и проверку готовности подразделений.
Свежие комментарии