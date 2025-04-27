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«Устранил недостатки»: Эстония освободила входящий в состав «теневого флота» РФ танкер Kiwala

«Устранил недостатки»: Эстония освободила входящий в состав «теневого флота» РФ танкер Kiwala

Власти Эстонии освободили задержанный ранее танкер Kiwala, который входит в состав так называемого теневого флота РФ.

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