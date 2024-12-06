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Студия экс-режиссёра Dragon Age подтвердила дату выхода и системные требования Et...

Студия экс-режиссёра Dragon Age подтвердила дату выхода и системные требования Et...

Студия экс-режиссёра Dragon Age подтвердила дату выхода и системные требования Eternal Strands — фэнтезийного боевика с физикой нового поколенияКанадская студия Yellow Brick Games, основанная экс-режиссёром трилогии Dragon Age Майком Лэйдлоу (Mike Laidlaw), на шоу PC Gaming Show: Most Wanted 2024 объявила дату выхода своего приключенческого экшена Eternal Strands.

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